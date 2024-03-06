В США планируют запретить TikTok

Законодатели Палаты представителей США обнародовали законопроект, направленный на запрет TikTok.

Как передат Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The Hill.

Авторами законопроекта "О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками", выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. В нем ByteDance и TikTok определены как приложения, контролируемые "иностранными злоумышленниками",

Законопроект вынудит китайскую компанию ByteDance (которой принадлежит соцсеть) отказаться от приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok, либо платформа может оказаться запрещенной в США.

"Если компания не откажется от TikTok, распространение его через App Store или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит его даже среди нынешних пользователей", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что законопроект позволит президенту запрещать и другие приложения, контролируемые иностранными противниками.

Издание уточняет, что к "иностранным противникам", подпадающим под действие законопроекта, относятся Китай, Россия, Северная Корея и Иран.

Законопроект предоставит ByteDance более пяти месяцев после вступления закона в силу для отказа от TikTok.

Сообщается, что законопроект будет рассмотрен на заседании в четверг в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!