Названы признаки, которые указывают на скорый выход смартфона из строя

Длительная загрузка смартфона является одним из признаков скорого выхода устройства из строя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

К настораживающему признаку также относится многократная и принудительная перезагрузка. Кроме того, о поломке телефона говорит появление глюков, добавил эксперт.

"Если на экране начинают вылезать каике-то полосы, рисунки, появляется искажение некоторых цветов - это тоже может свидетельствовать о том, что устройство скоро выйдет из строя", - добавил Ульянов.

При этом, по его словам, в некоторых случаях телефон может перестать работать и без подобных сигналов. Специалист порекомендовал регулярно делать резервное копирование, чтобы не потерять важные данные.

До этого Владимир Ульянов говорил, что современные смартфоны рассчитаны на непрерывную работу, поэтому они не требуют периодического полного выключения. При этом эксперт уточнил, что в некоторых случаях выключать или перезагружать устройство может быть полезно.