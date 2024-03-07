Windows перестанет поддерживать приложения для Android

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows Subsystem for Android (WSA) - функции Windows 11, позволяющей запускать Android-приложения на компьютерах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится на сайте компании.

Согласно официальному сообщению, с 6 марта 2024 года пользователи не смогут установить Amazon Appstore - единственный магазин приложений для WSA. Также будет невозможно загрузить новые приложения из этого источника. Разработчикам будет закрыта возможность публиковать в Amazon Appstore новые приложения, совместимые с WSA.

Однако магазин Amazon продолжит работать на других устройствах. Приложения, установленные из Amazon Appstore до 6 марта 2024 года, будут обновляться до 5 марта 2025 года, после чего их поддержка будет приостановлена.

Windows Subsystem for Android впервые запустилась в октябре 2021 года. Тогда пользователям Windows 11 стала доступна бета-версия WSA с поддержкой Android-приложений. Этот сервис позволяет устанавливать приложения в формате .apk в обход магазина Amazon. Будет ли работать такая схема после прекращения поддержки, не уточняется.

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