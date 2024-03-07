Новый ноутбук Apple оказался значительно мощнее своего предшественника

Вскоре после анонса новых MacBook Air на базе чипа М3 в сети начали появляться результаты тестирования устройств в бенчмарках, которые показывают значительное превосходство новых моделей над старыми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina.

Так, в Geekbench 6 новый MacBook Air с чипом M3 набрал 3 157 и 12 020 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно. Для сравнения: MacBook Air с чипом M2 в одноядерном режиме набирает 2600 баллов, а в многоядерном - 10 000 баллов. Таким образом прирост мощности равен 21% и 18% в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.

Чип Apple M3, анонсированный в 2023 году, включает в себя 8-ядерный производительный процессор и графический процессор с числом ядер до 10. Примечательно, что это первый чип Apple, включающий графику с аппаратным ускорением трассировки лучей.

Стоимость обновленных моделей MacBook Air в США начинается от $1099, а поставки начнутся 8 марта.