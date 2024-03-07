Представлен новый дешевый смартфон Realme

В Индии состоялся релиз нового бюджетного смартфона Relme 12, самой младшей модели в серии, в которую также входят Relme 12 Pro и Relme 12 Pro Plus.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina.

Смартфон имеет строгий дизайн с кожаным задником и большим круглым модулем камеры, характерным для серии Realme 12. Новинка построена на базе 6,72-дюймового ЖК-экрана FHD+ (2400 на 1080 пикселей) с частотой обновления до 120 Гц и пиковым уровнем яркости 950 нит.

За производительность устройства отвечает процессор MediaTek Dimensity 6100 Plus SoC в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Realme 12 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт.

Телефон имеет двойную заднюю камеру, состоящую из основного датчика на 108 Мп и датчика глубины на 2 Мп. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера.

Телефон поставляется с боковым датчиком отпечатков пальцев, разъемом для наушников 3,5 мм и Realme UI 5.0 на базе Android 14. Также имеются два SIM-лотка, поддержка связи 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, GNSS и разъем USB Type-C.

Цена Realme 12 в Индии начинается с 17 тыс. рупий.