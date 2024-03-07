Альтернативные приложения на iPhone в обход App Store появятся в 27 странах

Компания Apple объяснила, в каких странах будут действовать альтернативные магазины приложений для iPhone.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac.

В корпорации отметили, что в ближайшее время на фирменных смартфонах появится возможность установки альтернативных магазинов с приложениями. Функцию привяжут к геолокации iPhone и аккаунту Apple ID. Представители IT-гиганта назвали страны, в которых будет доступна опция установки программ в обход App Store.

Сторонние магазины с приложениями будут работать в 27 странах Евросоюза - Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, на Кипре, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, на Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

В документе поддержки говорится, что если пользователь iPhone покинет одну из вышеперечисленных стран, то его право на использование альтернативных магазинов будет отозвано. Однако Apple предложила льготный период, сроки которого не раскрываются. В течение этого времени потребители смогут покидать страну ЕС и пользоваться сторонними приложениями.