В США китайца обвинили в краже технологий искусственного интеллекта

В Соединенных Штатах задержан гражданин Китая, которого подозревают в краже у компании Google информации, связанной с искусственным интеллектом. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно обвинительному заключению, живущий в Калифорнии 38-летний гражданин Китая Линвэй Дин передал коммерческие секреты Google и другую конфиденциальную информацию, связанную с технологиями искусственного интеллекта, в свой личный облачный аккаунт. В дальнейшем он планировал тайно переслать их компаниям из КНР, занимающимся исследованиями в той же сфере. Всего обвиняемый смог завладеть около 500 конфиденциальными файлами.

"Сегодняшние обвинения являются последней иллюстрацией того, на что готовы пойти филиалы базирующихся в КНР компаний, чтобы украсть американские инновации, - сказал директор ФБР Кристофер Рэй. - Кража инновационных технологий и коммерческих секретов у американских компаний может стоить рабочих мест и иметь разрушительные последствия для экономики и национальной безопасности".

Указывается, что официально Линвэй Дин с 2019 года работал инженером-программистом в Google, одновременно нелегально сотрудничая с двумя китайскими компаниями, работающими в сфере ИИ.

В случае признания Дина виновным ему грозит наказание до 10 лет тюремного заключения и штраф до $1 млн.

В пресс-релизе министерства юстиции США подчеркивается, что вина подозреваемого в настоящий момент не доказана.

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