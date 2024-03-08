МИД КНР призвал к глобальному сотрудничеству в сфере ИИ

Отказ от международного взаимодействия в сфере искусственного интеллекта станет исторической ошибкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции на полях 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

"Попытки создать закрытые сообщества в сфере искусственного интеллекта станут новой исторической ошибкой, - указал он. - Это не только заблокирует научно-техническое развитие различных стран, но и разрушит целостность международной производственной цепочки и цепочки поставок, а также ослабит способность человечества справляться с рисками и проблемами".

По его словам, Китай позитивно и открыто относится к сотрудничеству в области искусственного интеллекта с другими странами и уже создал механизмы диалога с некоторыми из них. "Мы выступаем как за развитие, так и за безопасность", - сказал Ван И. Мировое сообщество должно совместно продвигать глобальное управление искусственным интеллектом, отметил он.

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