Apple сломала аккумуляторы в iPhone новым обновлением iOS

После обновления до iOS 17.4 некоторые пользователи начали жаловаться на значительное увеличение расхода аккумулятора в iPhone. В некоторых случаях всего за два часа смартфоны разряжались на 40%, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме жалоб на аномальный расход аккумулятора, некоторые владельцы iPhone пожаловались на проблемы с зарядкой устройств после обновления. Например, один из пользователей iPhone 11 Pro отметил, что зарядка с 40% до 94% заняла у него более четырех часов.

Эксперты полагают, что проблема может быть временной и решится самостоятельно. В некоторых случаях рекомендуется перезагрузить устройство и обновить все приложения. Для отслеживания расхода заряда батареи пользователи могут перейти в раздел "Батарея" в настройках, где представлена подробная информация о распределении заряда между приложениями. При выявлении приложений с аномально высоким потреблением энергии рекомендуется их обновление, закрытие или удаление.

В обновлении iOS 17.4 также представлена новая функция отслеживания состояния батареи, включая количество циклов зарядки, дату изготовления и время первого использования. Обновление стало доступно 5 марта. Оно внесло в гаджеты Apple для стран ЕС поддержку сторонних магазинов приложений и многое другое.

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