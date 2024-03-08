Новый Samsung Galaxy S24 Ultra проиграл по скорости разрядки прошлогодней модели

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали автономность флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Новинка оказалась по этому показателю хуже прошлогодней модели и конкурента в лице iPhone 15 Pro Max, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При использовании соцсетей Samsung Galaxy S24 Ultra проработал всего 7 часов и 45 минут, в то время как предшественник и iPhone 15 Pro Max показали результат в 15 и почти 16 часов соответственно. Также было отмечено, что GPS-навигация значительно сокращает время работы устройства, хотя здесь разрыв с предыдущей моделью и смартфоном Apple оказался не столь значительным.

При этом в тестах на работу камеры Galaxy S24 Ultra показал сопоставимые с Galaxy S23 Ultra результаты. В итоге общий балл автономности для Galaxy S24 Ultra составил 130 (51-е место в общем рейтинге), что ниже, чем у Galaxy S23 Ultra (12-е место, 142 балла) и iPhone 15 Pro Max (32-я строчка, 134 балла) и лидера рейтинга - Honor Magic6 Pro (157 баллов).

Что касается зарядки, Samsung Galaxy S24 Ultra полностью заряжается за 1 час и 27 минут по проводу, а для полной беспроводной зарядки потребуется 2 часа и 9 минут.

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