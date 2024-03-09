Инсайдеры показали обновленный дизайн iPhone 16 Pro

Портал 91mobiles опубликовал CAD-рендеры iPhone 16 Pro, которые демонстрируют дизайн предстоящего смартфона Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно чертежам, iPhone 16 Pro будет похож на прошлогодний iPhone 15 Pro, но с некоторыми изменениями. Так, кнопка действия станет немного длиннее и шире, а на левой стороне корпуса появится новая кнопка захвата камеры, которая будет выровнена с боковой рамкой смартфона. Последнюю поместят на место вывода mmWave.

Источники 91mobiles неоднократно предоставляли достоверные CAD-рендеры, например, iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro. Ранее авторы этого портала также раскрыли дизайн предстоящих устройств Apple - 12,9-дюймового iPad Air и iPhone SE четвертого поколения.

По слухам, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max станут больше по сравнению с предыдущими версиями - их экраны увеличат с 6,1 до 6,3 дюймов и с 6,7 до 6,9 дюймов соответственно. Кроме того, смартфонам приписывают более производительные чипы Apple A18 Pro. По многим другим параметрам новинки мало чем будут отличаться от предшественников.

Презентация линейки iPhone 16 ожидается осенью 2024 года.

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