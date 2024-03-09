Провалившийся iPhone 12 mini обошел новинки и попал в топ лучших гаджетов Apple

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали обновленный отчет о том, насколько владельцы гаджетов Apple удовлетворены ими. Отчет основан на отзывах пользователей в феврале 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самым высоким уровнем удовлетворенности может похвастаться iPad Pro 2 с 10,5-дюймовым экраном - 96,62% опрошенных выразили положительное мнение о своем планшете. Следом за ним идет iPad Air 4 (96,43%), iPhone 12 mini (95,97%), который в свое время оказался наименее востребованным смартфоном в двенадцатой серии. На четвертом и пятом местах закрепились iPad Pro 4 (12,9 дюйма) и iPhone SE, которые набрали 95,2% и 95,01% положительных отзывов.

Среди новинок линейки iPhone 15 наибольшее признание пользователей получил iPhone 15 Plus, занявший 32-е место с показателем 84%. iPhone 15 Pro Max расположился на 36-м месте с 82,97%, а аутсайдером стал iPhone 15, который замкнул рейтинг на 42-м месте с 71,39%.

Линейка iPhone 15 была представлена в сентябре 2023 года, а iPhone 12 - в октябре 2020 года. iPhone 13 mini стал последним компактным смартфоном компании. По данным инсайдеров, такое решение Apple приняла из-за низкого спроса на смартфоны с 5,4-дюймовыми экранами.

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