S.T.A.L.K.E.R. впервые выпустили на PlayStation

Украинская студия GSC Game World выпустила оригинальные игры серии S.T.A.L.K.E.R. на консолях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сборник игр представили во время мероприятия Xbox Partner Preview, запись трансляции доступна на YouTube. В игровой набор вошли "Тень Чернобыля", "Зов Припяти" и "Чистое небо", которые изначально были доступны только на ПК. Стоимость комплекта составляет 40 долларов, или около 3,6 тысяч рублей. Каждая игра по отдельности стоит 20 долларов.

Игры S.T.A.L.K.E.R. оказались впервые доступны на консолях PlayStation. Страницы сборника появились в магазинах Xbox Store и PS Store. В компании рассказали, что интерфейс игр был оптимизирован для консолей, также разработчики улучшили графику. За несколько часов до релиза игр страницы с предзаказом сборника появились на сайтах торговых площадок Японии.

Первая игра серии - "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" - вышла в 2007 году. В 2008 и 2009 годах GSC Game World представила приквел и сиквел соответственно.

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