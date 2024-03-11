Турция провела успешное испытание высокоточной ракеты Atmaca с национальным двигателем - ФОТО
Управление оборонной промышленности при Администрации Президента Турции объявило об успешном проведении испытания высокоточной ракеты Atmaca ("Ястреб") с отечественным двигателем.
Как сообщает Day.Az, ракета, оснащенная турбореактивным двигателем KTJ-3200 разработки центра Kale Ar-Ge, точно поразила заданную цель.
Глава Управления оборонпрома Халюк Гергюн подчеркнул значимость импортозамещения для интересов Турции, поздравив компании, внесшие вклад в испытания ракеты.
"Разработки военного назначения, оснащенные отечественными двигателями, становятся еще более эффективными. Военно-промышленный комплекс Турции приближается к цели полного отказа от импортозависимости. Все это меняет правила игры на поле боя", - отметил Гергюн.
Высокоточная противокорабельная ракета Atmaca, созданная специалистами компании Roketsan, способна поражать цель на расстоянии до 220 км.
Ракета Atmaca с боевой частью в 220 кг может быть установлена также на корветах, фрегатах и эсминцах.
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