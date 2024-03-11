Apple разрешит удалять с iPhone собственные предустановленные приложения

Apple опубликовала 12-страничный документ с описанием изменений, которые претерпит экосистема компании в ближайшее время ради соответствия требованиям Закона о цифровых рынка (DMA), вступившего в силу в Европейском Союзе. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Например, к марту 2025 года Apple внесет изменения в iOS, которые позволят пользователям выбирать в качестве навигационного сервиса по умолчанию иные программы, а не только Apple Maps. В 9to5Mac считают, что данная возможность появится уже в iOS 18, релиз которой, скорее всего, состоится осенью 2024 года.

Еще Apple разрешит удалять с iPhone предустановленный браузер Safari. Как следствие, пользователи смогут выбирать другие программы вроде Google Chrome или Opera в качестве программы для веб-серфинга по умолчанию.

Вместе с тем Apple сделает настройки управления данными в App Store более гибкими. Например, пользователи смогут устанавливать лимиты объемов данных на день или на неделю, которые iPhone будет скачивать из магазина приложений.

Также упростится перенос данных из аккаунтов в проприетарных сервисах Apple в аналогичные продукты от сторонних разработчиков. Вероятно, в первую очередь это затронет пользователей музыкальных онлайн-платформ.

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