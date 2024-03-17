США намерены сильнее ограничить Китаю доступ к американским технологиям

США намерены "сделать все возможное" для блокирования Китаю доступа к американским технологиям в области полупроводников и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем позволить себе, чтобы Китай пользовался нашими самыми передовыми технологиями, включая полупроводники и ИИ, для развития своего военно-промышленного комплекса. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш народ, включая расширение [мер экспортного] контроля [в отношении КНР]", - приводит оно слова министра торговли США Джины Раймондо.

Министерство торговли США объявило 17 октября 2023 года о внесении в черный список 13 китайских компаний и расширении экспортных ограничений на продажу полупроводников в КНР. Утверждается, что указанные предприятия "действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Американский президент Джо Байден подписал в 2022 году "Закон о чипах и науке", который предусматривает выделение $52,7 млрд на развитие производства полупроводников, что должно обеспечить преимущество США над КНР в технологической гонке. В октябре 2022 года США объявили ряд ограничений в отношении экспорта современного оборудования для производства полупроводников в Китай.

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