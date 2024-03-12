Новая консоль PlayStation окажется слабее ожидаемого

Мощности неанонсированной PlayStation 5 Pro, скорее всего, не хватит для запуска всех новых видеоигр со стабильным фреймрейтом 60 FPS. Об этом сообщает издание Wccftech, ссылаясь на анализ технических специалистов Digital Foundry Ричарда Ледбеттера, Александра Баттальи и Джона Линнемана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В отличие от PlayStation 4 Pro, новая PlayStation 5 Pro не получит двойного прироста процессорных блоков (CU), а повышенная тактовая частота текущих CU не позволит удвоить FPS. Ограничивающим фактором также станет неизменная пропускная способность VRAM и RAM.

По слухам, основной прирост производительности в PlayStation 5 Pro будет обеспечен за счет технологии апскейлинга, которую Sony разрабатывает совместно с AMD. В совокупности с апгрейдом аппаратной части в Digital Foundry также ожидают улучшения в работе технологии трассировки лучей. Вероятно, она станет чаще применять в играх.

О новом алгоритме апскейлинга от Sony и AMD известно немногое. Судя по патентам, компании работают на новой версией "шахматного" рендеринга, которая позволит повышать разрешение отдельных фрагментов изображения.

Когда точно PlayStation 5 Pro появится на рынке, неизвестно. В Digital Foundry считают, что это случится во второй половин 2024 года.

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