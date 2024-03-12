Стало известно о новых ограничениях приложений на iPhone

Компания Apple запретит обновлять за пределами Евросоюза (ЕС) приложения на iPhone, установленные в обход App Store.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание The Verge.

На соответствующий документ технической поддержки Apple обратили внимание журналисты медиа. В нем говорится, что полноценно использовать альтернативные приложения на iPhone можно будет только на территории ЕС. Также стало известно о 30-дневном периоде, в течение которого сохранится доступ к скачанным в обход App Store приложениям.

Представители компании пояснили, что пользователи смогут обновлять сторонние приложения в течение 30 дней с момента, как они покинут Евросоюз. Новые ограничения будут действовать избирательно: даже если владелец iPhone покинет ЕС более чем на 30 дней, доступ к уже скачанным альтернативным приложениям сохранится.

Альтернативные магазины с приложениями появятся на iPhone в ближайшее время. Новая возможность будет доступна для жителей стран ЕС.

В начале марта компания Apple объяснила, в каких странах будут действовать альтернативные магазины приложений для iPhone. Они появятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, на Кипре, в Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии и других странах Евросоюза.