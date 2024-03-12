Павел Дуров рассказал, сколько стоит Telegram

Компания Telegram Messenger Inc., владеющая одноименным мессенджером, получила минимальную предварительную оценку перед выходом на IPO в размере $30 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью изданию Financial Times (FT).

Данную оценку мессенджеру дали потенциальные инвесторы и фонды, желающие приобрести акции Telegram. Когда именно Telegram выйдет на IPO, не сообщается, однако Дуров отметил, что он изучает эту возможность.

В ходе разговора с журналистами глава компании также заявил, что аудитория Telegram на текущий момент равна примерно 900 млн ежемесячно активных пользователей. Обслуживание каждого пользователя компании обходится в $0,7 в год. Таким образом, на поддержание инфраструктуры Telegram ежегодно тратит около $630 млн.

Дуров предположил, что Telegram может стать прибыльным сервисом уже в этом году. По его словам, мощный толчок к самоокупаемости сервиса в 2023 году дал запуск платной подписки Telegram Premium.

Источники Financial Times считают, что Telegram начнет предпринимать попытки выхода на IPO в США после выхода компании на очевидную прибыль, а также при восстановлении благоприятных рыночных условий.