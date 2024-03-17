Новый складной смартфон Xiaomi получит большой запас памяти и особенную спутниковую связь

Китайский инсайдер Digital Chat Station (DCS) раскрыл некоторые характеристики еще неанонсированного складного смартфона Xiaomi MIX Fold 4. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на новый отчет информатора обратило внимание издание PhoneArena.

По данным DCS, MIX Fold 4 будет работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того устройство получит не менее 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной. В PhoneArena считают, что также будет представлена версия с накопителем данных меньшей емкости.

Помимо большого объема памяти и очень мощного процессора, будущий складной телефон Xiaomi будет оснащен двусторонней спутниковой связью и аккумулятором емкостью более 5000 мАч. Также DCS пишет, что MIX Fold 4 будет легче обычного складного флагмана, несмотря на большую батарею. В конце концов, китайский инсайдер сообщил, что новая "раскладушка" Xiaomi будет обеспечена надежной защитой от влаги и пыли.

В PhoneArena ожидают, что Xiaomi представит MIX Fold 4 в третьем квартале 2024 года. Именно в этот период китайский IT-гигант обычно обновляет свою серию складных смартфонов.

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