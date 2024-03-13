ИИ назвали энергозатратным

Искусственный интеллект (ИИ) может потреблять огромное количество энергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает журнал The New Yorker

Журналисты издания сослались на аналитика Национального банка Нидерландов Алекса де Фриса, который подсчитал, что ежедневно популярный чат-бот ChatGPT отвечает на 200 миллионов запросов. Серверам, на которых работает сервис, для этого необходимо 500 тысяч киловатт-часов энергии.

Специалист сравнил потребление ChatGPT с количеством энергии, которое использует в год среднестатистическое хозяйство в США - 29 киловатт-часов. На основе этих данных Алекс де Фрис назвал чат-бот энергозатратным, так как тот потребляет в 17 тысяч раз больше энергии.

Аналитик отметил, что нагрузку, создаваемую ИИ на электросеть, сложно подсчитать. По оценке эксперта, если бы Google добавила в свой поиск поддержку генеративного ИИ, то энергопотребление выросло бы на 29 миллиардов киловатт-часов в год. Это больше электроэнергии, чем потребляют за год такие страны, как Кения, Гватемала и Хорватия.

В конце февраля специалисты CrowdStrike предупредили о киберпреступниках, которые захотят повлиять на выборы по всему миру с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По словам экспертов, рост активности злоумышленников в последнее время очевиден.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!