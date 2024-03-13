В Китае прокомментировали вероятный запрет TikTok в США

Планы американских властей запретить приложение TikTok, разработчик которого является дочерним предприятием китайской компании ByteDance, может подорвать доверие иностранных инвесторов к США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Такого рода агрессивное поведение, вызванное неспособностью победить в честной конкуренции, нарушает нормальную деловую деятельность предприятий, подрывает доверие международных инвесторов к инвестиционной среде, разрушает нормальный международный экономический и торговый порядок", - указал Ван Вэньбинь.

По его словам, действия американских властей в конечном счете ударят по самим США.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что подпишет законопроект, предусматривающий возможность введения запрета на социальную сеть TikTok в стране, если этот документ будет одобрен Конгрессом США. Данный разрабатываемый на Капитолийском холме законопроект направлен на разрыв связей между TikTok и любой "контролируемой КНР структурой", включая компанию ByteDance. Последняя является в настоящее время владельцем соцсети. Авторы законопроекта дают компании шесть месяцев на то, чтобы продать соцсеть. Если этого не будет сделано, то предполагается введение запрета на распространение TikTok в США, включая размещение соответствующего приложения на сетевых площадках.

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