Следующий бюджетный iPhone SE может быстро обесцениться

Еще не вышедший iPhone SE четвертого поколения может столкнуться с проблемами сохранения стоимости на вторичном рынке, что ставит под сомнение его способность конкурировать с флагманскими моделями бренда по этому показателю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на аналитическое исследование компании SellCell.

Отмечается, что все модели iPhone SE традиционно обесцениваются быстрее, чем флагманские смартфоны Apple. Например, iPhone SE третьего поколения, выпущенный в марте 2022 года, потерял 42,6% своей первоначальной стоимости уже через месяц после дебюта.

При этом iPhone 13 за аналогичный период времени показал снижение стоимости всего на 18,7%, а через три месяца его цена стабилизировалась. Линейки iPhone 14 и 15 демонстрируют еще большую устойчивость к обесценению. Это явление подчеркивает различия в сохранении стоимости между бюджетными и флагманскими моделями.

Несмотря на слухи о схожести дизайна четвертого поколения iPhone SE с iPhone 14, включая 6,1-дюймовый OLED-дисплей и сканер Face ID вместо Touch ID, новая бюджетная модель может сохранить тенденцию и быстро обесцениться. Это, в свою очередь, может повлиять на решение пользователей покупать следующий iPhone SE, особенно если в будущем они планируют выгодно продать устройство на вторичном рынке.

Ожидается, что iPhone SE четвертого поколения будет представлен в 2025 году. Смартфону приписывают крупнейшее обновление в линейке: отказ от кнопки Home и сканера отпечатка пальцев, а также переход с Lightning на USB-C и внедрение кнопки действия, как в iPhone 15 Pro.