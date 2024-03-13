Samsung решила перейти с круглых смарт-часов на квадратные

Спустя более десяти Samsung снова вернется к квадратному дизайну Galaxy Watch. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы слышали, что Samsung хочет вернуть квадратный дизайн своим умным часам. Новая модель будет похожа на самые ранние модели, такие как Galaxy Gear, Gear 2 и Gear Live. Эти модели были выпущены более десяти лет назад", - пишет SamMobile.

Выпущенные в 2015 году Galaxy Gear S2 были первыми "умными" часами Samsung с круглым дизайном и физическим вращающимся безелем. С тех пор Samsung на постоянной основе придерживается этого языка дизайна.

На данный момент точно неизвестно, произойдет ли возвращение к квадратному дизайну в этом году с выходом Galaxy Watch 7. В SamMobile не исключают, что Samsung может потребоваться больше времени, чтобы решиться на столь радикальные перемены.

"Эта идея [возвращения к квадратной форме] с энтузиазмом рассматривается внутри компании и очень вероятно, что этот переход все же произойдет. Интересно посмотреть, как Samsung реализует эту задумку, и как компания будет убеждает клиентов принять новую-старую концепцию после того, как она привила покупателям любовь к круглым Galaxy Watch", - заключили в SamMobile.

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