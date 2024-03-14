Microsoft добавила в бесплатный чат-бот Copilot поддержку GPT-4 Turbo

Компания Microsoft анонсировала внедрение в свой бесплатный чат-бот языковой модели GPT-4 Turbo, которая доступна в ChatGPT по платной подписке. Об этом сообщает портал Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До недавнего времени GPT-4 Turbo была эксклюзивной функцией для подписчиков ChatGPT и Copilot Pro. Руководитель отдела рекламы и веб-сервисов Microsoft Михаил Парахин отметил, что внедрение более продвинутой модели ИИ в бесплатную версию Copilot было результатом значительных усилий команды. Он также добавил, что пользователи Copilot Pro, желающие остаться на предыдущей версии GPT-4, могут переключиться на нее с помощью специального тумблера.

OpenAI впервые представила GPT-4 Turbo в прошлом году. Эта модель получила обновленную базу данных до апреля 2023 года. GTP-4 Turbo позволяет обрабатывать запросы до 128 тысяч токенов, что эквивалентно примерно 300 страницам текста. В декабре прошлого года Microsoft включила GPT-4 Turbo в пакет Copilot Pro.

Уже 21 марта Microsoft проведет специальную презентацию, в рамках которой компания представит новые функции для Copilot.

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