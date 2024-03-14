Google представила нейросеть, которая самостоятельно проходит игры

Google DeepMind анонсировала новый искусственный интеллект под названием SIMA, предназначенный для игры в видеоигры наравне с человеческими игроками. Об этом сообщает 3DNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

SIMA расшифровывается как "масштабируемый, обучаемый, мультимировой агент". Проект находится на стадии активных исследований и в будущем сможет осваивать нелинейные видеоигры с открытым миром. В ходе разработки SIMA специалисты DeepMind сотрудничали с известными разработчиками игр, включая Hello Games и Embracer, для интеграции ИИ в популярные игры, такие как No Man's Sky и Valheim. Отличительной чертой SIMA является его способность к обучению без необходимости доступа к API или исходному коду игр.

ИИ сочетает в себе продвинутые технологии обработки естественного языка и визуального восприятия, что позволяет ему выполнять задачи в трехмерных игровых мирах по командам исследователей. Тим Харли, один из ведущих исследователей Google DeepMind, подчеркивает, что целью SIMA не является победа в игре, а выполнение заданных инструкций и адаптация к игровому процессу.

Для проверки и обучения SIMA команда DeepMind создала уникальную игровую среду на базе движка Unity, где ИИ учился манипулировать объектами и создавать скульптуры, имитируя действия человека в игре. На данный момент SIMA освоил около 600 базовых игровых навыков и продолжает развиваться для выполнения более сложных задач.

Разработчики уверены, что с усовершенствованием ИИ SIMA сможет стать ценным участником игрового процесса, способным влиять на исход игры и даже привести команду к победе.

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