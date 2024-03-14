Нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok

Палата представителей (нижняя палата) конгресса США подавляющим большинством приняла законопроект, который может запретить китайское мобильное приложение TikTok на всей территории страны, сообщил CNN, передает Day.Az.

Документ поддержали 352 конгрессмена, против выступили 65 (50 демократов и 15 республиканцев).

Авторами законопроекта выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. Теперь документ направят в сенат (верхняя палата) конгресса. Если его одобрят, то отправят на подпись президенту США Джо Байдену. По информации CNN, он поддерживает законопроект.

Законодатели, которые продвигают законопроект, считают, что TikTok, которая принадлежит китайской ByteDance, представляет угрозу национальной безопасности США, поскольку власти КНР могут вынудить компанию передать им данные американских пользователей.

Согласно законопроекту, ByteDance должна в течение примерно пяти месяцев продать TikTok. Если этого не произойдет, то Apple и Google должны будут удалить приложение из App Store и Google Play соответственно.

TikTok, по информации CNN, назвала законопроект посягательством на конституционное право своих пользователей на свободу выражения мнений. Соцсеть призвала пользователей звонить чиновникам в Вашингтоне и выступать против законопроекта. В нескольких офисах при конгрессе заявили, что их завалили звонками.

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