ЕС начал расследование в отношении ряда цифровых платформ

Европейский союз проводит проверки в отношении AliExpress, TikTok и семи других крупных онлайн-сервисов в рамках закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), направленного на контроль деятельности цифровых платформ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Agence France-Presse сообщили источники.

По информации агентства, платформа онлайн-торговли AliExpress подозревается в невыполнении обязательств по борьбе с продажей опасных для здоровья товаров, в частности, поддельных лекарств. Еврокомиссия отправила в компанию запрос на получение подробной информации еще в начале ноября 2023 года. Согласно источнику, по ее результатам сейчас проводится официальная процедура в рамках DSA с целью защиты прав потребителей.

Расследование проводится в отношении восьми онлайн-сервисов, в том числе TikTok, Facebook, Google, YouTube и X. По его информации, это связано с тем, что они не могут контролировать распространение технологии дипфейков. Платформы получат только запрос на получение подробностей их деятельности, но в случае нарушений будут обязаны выплатить крупные штрафы.

Евросоюз с 25 августа в рамках DSA решил усилить контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ, которые, по мнению чиновников, подпадают под категорию "особо крупных". Сейчас к ним отнесены в том числе сервисы X, TikTok, Instagram, YouTube, Google и Amazon Store.

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