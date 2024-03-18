В США одобрили патент iPhone с дополнительным боковым экраном

Apple разрабатывает необычную версию iPhone с боковым сенсорным экраном, на котором могут располагаться кнопки. Об этом сообщает портал Apple Insider со ссылкой на одобренную Управлением по патенту и товарным знакам США патентную заявку компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По задумке, боковой экран не только улучшит внешний вид устройства, но и расширит его функциональность. Разработчики Apple намерены использовать эту площадь для размещения интерактивных элементов управления, таких как кнопки регулировки громкости и переключатели треков. Это позволит отображать критически важную информацию, включая уровень заряда батареи и статус погоды, тем самым освобождая основной экран от перегруженности.

Решение с боковым экраном по своему функционалу напоминает экран Touch Bar, который использовался в ноутбуках MacBook Pro. Станет ли Apple интегрировать эту технологию в будущие модели iPhone, неясно, так как существование патента не гарантирует, что компания реализует его.

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