В ЮАР произошел крупный сбой в работе интернета

Крупный сбой в работе интернета произошел в ЮАР, его причиной стал обрыв по меньшей мере четырех подводных кабелей у западного побережья Африки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция SABC.

По ее данным, в стране не работают порталы банков и многочисленных компаний, нет доступа к мессенджеру WhatsApp. Как передает радиостанция, корпорация Microsoft расследует сбой в работе своих служб в Африке, Европе, на Ближнем Востоке. Согласно имеющейся информации, разрыв кабелей произошел в Гвинейском заливе у берегов Кот-д'Ивуара. Причины произошедшего пока не установлены.

Специалисты Microsoft считают, что пострадали четыре кабеля: Wacs, MainOne, Sat-3 и Ace.

Интернет-провайдер Seacom сообщил, что кабель Wacs, по которому идет трафик между Африкой и Европой, отключен, но передача данных осуществляется через кабель Google Equiano. Страны Африки сейчас перенаправляют часть интернет-трафика через него.

"В настоящее время возникает множество сбоев [в работе] подводных кабелей между Южной Африкой и Европой, что влияет на южноафриканских сетевых провайдеров", - заявил представитель Vodacom, одного из крупнейших операторов мобильной связи в ЮАР, Байрон Кеннеди. Сильнее других, по данным радиостанции SABC, пострадали ЮАР, Кения, Индия и Великобритания.

Перебои в работе интернета отмечаются также в странах Западной и Центральной Африки. Наибольшее воздействие аварии испытывают Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Камерун, Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия и Нигер.

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