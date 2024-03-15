Apple приобрела стартап в области ИИ

Американская технологическая корпорация Apple приобрела канадскую компанию-стартап DarwinAI, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, сделка состоялась в начале 2024 года, с тех пор несколько десятков сотрудников DarwinAI присоединились к профильному подразделению Apple, а один из создателей компании Александр Вонг получил в нем пост директора.

Привлекательность стартапа обусловлена созданием более компактных и быстрых ИИ-систем. Это стало ценным активом для Apple, которая встраивает и развивает искусственный интеллект на своих устройствах, а не исключительно в облаке, отмечает агентство. В операционную систему iOS добавляются функции, основанные на генеративном ИИ.

DarwinAI была учреждена весной 2021 года в городе Ватерлоо (провинция Онтарио). По данным канадского сообщества стартапов Communitech, по состоянию на 2022 год компания привлекла более $15 млн инвестиций. Стартап успел разработать ряд ИИ-технологий, включая визуальное отслеживание компонентов в процессе их производства, и сотрудничал с такими предприятиями, как американские Lockheed Martin и Intel.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!