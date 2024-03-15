Китайский автопроизводитель начал дарить смартфоны своим клиентам

Китайский производитель электромобилей Nio объявил о бонусе при покупке авто в виде фирменного флагманского смартфона Nio Phone. Об этом сообщает портал ArenaEV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Nio Phone оснащен 6,81-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1440х3088 пикселей, адаптивной частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. За производительность устройства отвечает флагманский чип 2022 года Snapdragon 8 Gen 2, а его камера представлена тремя 50-мегапиксельными датчиками: основным, ультраширокоугольным и телеобъективом с перископом (2,8-кратное приближение).

Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную - на 50 Вт, которая также интегрирована в автомобили Nio.

Nio Phone продают в Китае по цене от 6,5 тыс. юаней, но при покупке автомобилей бренда устройство будут предоставлять в виде подарка. Устройство разработано как часть экосистемы Nio и предлагает более 30 уникальных функций для настройки и управления автомобилем. Например, можно настроить автоматическое открытие дверных замков, когда водитель со смартфоном подходит к электрокару.

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