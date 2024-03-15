PlayStation 5 Pro получит поддержку 8K-разрешения

Предстоящая консоль PlayStation 5 Pro будет обладать общей производительностью в 33,5 терафлопс, что на 45% превышает показатели базовой модели. Об этом сообщает авторитетный инсайдер MLID со ссылкой на утекшие документы разработчиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, благодаря более мощному "железу" скорость обработки картинки в консоли увеличится на 45%, а производительность трассировки лучей - в 2-3 раза. Кроме того, в PS5 Pro появится кастомный ИИ-чип производительностью в 300 TOPS при 8-битных вычислениях и 67 TOPS - в 16-битных.

Благодаря технологии Spectral Super Resolution, которая будет работать на основе машинного обучения, консоль будет поддерживать рендеринг в 4K с повышением разрешения и частоты кадров, а в будущем Sony добавит в PS5 Pro поддержку апскейла до 8K.

По слухам, обновленная PlayStation 5 Pro может выйти до конца 2024 года. Якобы Sony намерена выпустить свою консоль перед релизом Grand Theft Auto VI - одной из самых ожидаемых игр следующего года. Сама компания Sony пока никак не намекала на предстоящий выпуск улучшенной версии устройства.

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