В Китае показали мощный мини-ПК в стиле старого Apple Macintosh

Компания Ayaneo анонсировала выпуск обновленной версии компактного компьютера AM01 - теперь с процессором Ryzen 7 5800U от AMD. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сетевое издание Rozetked.

В обновленном процессоре используется более современная архитектура Zen 3 с повышенной тактовой частотой и расширенным кэшем по сравнению с предыдущей моделью на базе Ryzen 5 5700U с архитектурой Zen 2. Несмотря на все улучшения, интегрированный графический процессор остался прежним - Radeon Vega 8.

Конфигурация AM01 также включает в себя поддержку до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, слот для SSD-накопителя M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe и разнообразные порты подключения, включая USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, а также поддержку Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Стартовая цена новой модели AM01 с процессором Ryzen 7 5800U составляет $269. За эту сумму предлагается базовая комплектация без оперативной памяти и SSD. Версия 16/512 обойдется уже в $359. Покупателям обещают начать поставки уже в апреле текущего года.

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