Xiaomi представила новый гаджет для повышения безопасности дома

Компания Xiaomi представила на глобальном рынке новое устройство из категории "умный дом", поворотную камеру видеонаблюдения Smart Camera C500 Pro. Теперь новинку можно приобрести не только в Китае, но и в ряде стран ЕС. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой наиздание GizmoChina.

Xiaomi Smart Camera C500 Pro оснащена 5-мегапиксельной камерой, которая обеспечивает запись видео с разрешением 3K с поддержкой HDR. Также устройство имеет режим сверхнизкой освещенности для получения цветного изображения в условиях недостаточной освещенности, а также ИК-осветитель для получения четкого черно-белого изображения в полной темноте.

Для полного обзора помещения новинка предлагает функцию панорамирования и наклона на 360° по горизонтали и 114° по вертикали. На случай, если пользователь захочет остаться без наблюдения, в Xiaomi Smart Camera C500 предусмотрен механизм, который прикрывает объектив черной непрозрачной крышкой.

В странах ЕС Xiaomi Smart Camera C500 уже доступна для покупки по цене от €70.