Кибербезопасность как главный пункт повестки дня Глобального Бакинского Форума

Кибервойна стала явлением последних 50 лет, и ее значение растет с каждым днем. Ее возможности расширяются и охватывают большие территории. Страны формируют кибервойска, образно говоря, ведутся современные войны. Азербайджан также придает этому большое значение. Кибервойна и кибератаки в центре внимания на 11-м Глобальном Бакинском форуме.

Как передает Day.Az, в комментарии Azernews по данному поводу военный эксперт Адалат Вердиев отметил, что кибервойны являются ареной борьбы современных информационных технологий, компьютеров, онлайн-систем управления и компьютерных сетей, что является компонентом гибридной войны, также включает в себя кибератаки, шпионаж и операции по наблюдению. Он напомнил, что в настоящее время во многих развитых странах мира кибервойска созданы как отдельный вид командования. Например, в США их более 20 000.

"Можно сказать, что кибервозможности широко используются практически во всех войнах и военных операциях, проводимых в последние годы. Иными словами, с началом войн против противоположной стороны в широких масштабах применяется не только военный, политический, дипломатический и экономический потенциал страны, но и кибервозможности. Влияние кибервойн затрагивает многие сферы, включая сети властных структур, банковскую систему, гражданский и военно-промышленный комплексы, особенно каналы и средства управления людьми и институтами, управляющими государством, компьютерные сети и т.д". - рассказал эксперт.

По его словам, это составляющая информационной безопасности и во многих странах этой сферой занимаются специальные государственные структуры. Он отметил, что в наше время самым ценным ресурсом в современных войнах является информация, и очень важно защитить безопасность этой информации от кибератак. В результате для обеспечения эффективного и безопасного функционирования силовых структур и руководящих лиц, участвующих в государственном управлении, им должны быть предоставлены защищенные каналы связи, и очень важно, чтобы информация, передаваемая по этим каналам связи, была полностью защищена.

"Информационная безопасность включает в себя множество аспектов, таких как борьба с хакерами, шпионами, вирусами и кибератаками, а также меры против фишинга различных данных. Сегодня в Азербайджане принята Национальная стратегия информационной безопасности и кибербезопасности на 2022-2025 годы, и эти мероприятия осуществляются согласно трехлетнему плану действий. Могу констатировать факт, что за время 44-дневной войны Государственная служба связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики предотвратила около 3000 кибератак. Также эти учреждения продолжали свою деятельность во время различных конфликтов и антитеррористических мероприятий, которые происходили после войны", - сказал Адалат Вердиев.

Он добавил, что в настоящее время во всех силовых и гражданских структурах Азербайджана созданы институты по борьбе с кибератаками, и их деятельность осуществляется в скоординированном порядке с государственной службой специальных коммуникаций и информационных технологий.

"Защита информационных процессов государственной службой, защита информационных ресурсов, предотвращение возможных кибер- и других возможных угроз, различные мероприятия, связанные с оценкой и управлением рисками, осуществляются в государственных структурах. Правила использования специальных видов связи в Азербайджане и списки пользователей определяются лично президентом. Это показывает, какое большое значение придается вопросу безопасности со стороны государства", - заключил А.Вердиев.

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