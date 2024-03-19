Названа точная дата весенней презентации Apple

Apple представит новые модели iPad Air и iPad Pro 26 марта 2024 года. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на китайского инсайдера Instant Digital, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Instant Digital не раскрыл подробности о мероприятии, поэтому неизвестно, в каком именно формате Apple проведет презентацию. Вполне вероятно, что компания не будет проводить прямой эфир, а просто опубликует заранее записанное видео.

В MacRumors обратили внимание, что китайское СМИ IT Home также назвало датой презентации новых планшетов 26 марта. Выводы IT Home основаны на информации со страниц с чехлами для новых устройств от сторонних производителей в маркетплейсе Amazon.

В свою очередь, директор аналитической фирмы Display Supply Chain Consultants и инсайдер Росс Янг заявил, что, по его данным, непосредственно релиз новых планшетов Apple состоится в апреле. Информация Янга косвенно подтверждает слухи от азиатских источников, поскольку между анонсом и релизом устройств Apple как правило проходит несколько недель.

Кроме этого, Янг стал очередным инсайдером, который подтвердил, что в 2024 году Apple выпустит первые в своей истории iPad Pro с OLED-экраном и iPad Air с 12,9-дюймовым дисплеем. Также модели Pro получат новейший чип М3, а модели Air обновятся до SoC M2.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!