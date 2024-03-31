Apple выпустит iPhone с защищенным от бликов и царапин экраном

Будущий iPhone 17, который выйдет в 2025 году, получит устойчивый к царапинам экран с антибликовым покрытием. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал iXBT со ссылкой на инсайдера Instant Digital.

Новое защитное стекло iPhone 17 будет обладать сверхпрочным антибликовым покрытием, которое значительно превосходит текущие материалы по устойчивости к царапинам. По данным источника, оборудование для производства нового покрытия уже интегрировано в цепочку поставок в Китае, однако оно не найдет применения в предстоящей серии iPhone 16, которую покажут осенью 2024 года.

Ceramic Shield, разработанный Corning в партнерстве с Apple, и используемый в текущих смартфонах компании, является стеклокерамическим материалом, который Apple называет самым прочным стеклом для смартфонов.

В начале 2024 года Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra со стеклом Gorilla Glass Armor от Corning с антибликовым покрытием, которое снижает блики на 75% и обладает повышенной устойчивостью к микроцарапинам. Corning также утверждает, что их панели в четыре раза более устойчивы к царапинам, чем стекла конкурентов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!