Infinix показала дешевые смартфоны с беспроводной зарядкой MagSafe

Компания Infinix представила серию из четырех смартфонов Note 40, которые получили быструю зарядку All-Round FastCharge 2.0 мощностью до 100 Вт и многие другие характеристики, встречающиеся в более дорогих устройствах. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Mobile-Review.

Смартфоны серии получили изогнутые AMOLED-экраны с разрешением Full HD, частотой обновления в 120 Гц и ШИМ 2160 Гц. Пиковая яркость достигает 1300 нит. Также заявлена сертификация TÜV Rheinland. Базовая модель в линейке получила плоский экран.

Во всех устройствах установлена основная камера на 108 Мп с оптической стабилизацией, а за производительность новинок отвечают чипы MediaTek Dimensity 7020 и Helio G99 Ultimate, дополненные ИИ-функциями, встроенными в прошивке XOS 14. Смартфоны комплектуются стереодинамиками с настройкой от JBL.

Ключевой особенностью стала технология зарядки All-Round FastCharge 2.0, разработанная на базе чипа Cheetah X1 от Infinix, которая обеспечивает быструю зарядку до 100 Вт для модели Note 40 Pro+ 5G, а также поддерживает беспроводную и реверсивную зарядку. Производитель обещает, что аккумулятор выдерживает до 1600 циклов зарядки, сохраняя 80% емкости. Кроме того, с помощью специального чехла MagCase смартфон сможет предложить поддержку магнитной зарядки, как последние iPhone.

Стоимость смартфонов Infinix Note 40 начинается от $199 за базовую модель и от $309 за Infinix Note 40 Pro+ 5G. Известно, что эти смартфоны появятся в России, однако их цена пока не разглашается.

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