Названа дата выхода новой версии Windows

Корпорация Microsoft назвала дату специального мероприятия с анонсом новых продуктов. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Windows Central.

20 мая в американском Сиэтле корпорация представит новые продукты. В первую очередь Microsoft анонсирует выход новой версии Windows 11, которая должна получить продвинутые функции искусственного интеллекта (ИИ). Также фирма выпустит портативные компьютеры Surface, ориентированные для работы с ИИ.

Очередная версия Windows в том числе должна получить новый файловый менеджер AI Explorer ("ИИ Проводник"). Программа позволит находить и оптимизировать документы - для поиска пользователю не придется вводить специальных команд, так как запросы будет переводить на понятный для компьютера язык ИИ.

В материале говорится, что презентация откроет "год ПК с искусственным интеллектом", как ранее в Microsoft назвали 2024-й. Также возможно, что на мероприятии расскажут о новых партнерских соглашениях с AMD, Intel и Qualcomm.

Мероприятие не будет транслироваться в прямом эфире, оно будет открыто только для журналистов, которым уже разослали приглашения.

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