В 2024 году смартфоны Xiaomi будут стоить еще дороже

Компания Xiaomi отметила рост средней цены своих устройств на 19% в прошлом году и намерена продолжать свою стратегию, акцентируя внимание на укреплении позиций в высоком ценовом сегменте. Об этом сообщает портал MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На рынке Китая Xiaomi демонстрирует уверенный рост, имея 20% поставок премиальных моделей от общего объема в 2023 году, что увеличилось до приблизительно 28% в последнем квартале. Это указывает на намерение компании расширить свою долю на родине в премиальном сегменте.

По данным аналитиков, Xiaomi укрепила свои позиции на рынке смартфонов в ценовом диапазоне от 4000 до 6000 юаней, достигнув 16,9% рыночной доли в 2023 году, что на 9,2% больше по сравнению с 2022 годом. В четвертом квартале 2023 года компания заняла лидирующие позиции в этом же ценовом сегменте, имея 28,2% доли рынка.

Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг подчеркнул, что в текущем году компания продолжит развивать и усиливать свою линейку премиальных смартфонов. В компании ожидают, что их смартфоны войдут в категорию от 6000 до 10000 юаней и дороже.

Представленный в феврале флагманский Xiaomi 14 Ultra в Китае стоит 6,5 тыс. юаней, тогда как его цена в Европе составила €1,5 тыс., что дороже, чем за Samsung Galaxy S24 Ultra или iPhone 15 Pro Max.

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