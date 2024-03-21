Платная функция из Telegram будет бесплатной в WhatsApp

Разработчики WhatsApp планируют добавить в Android-версию мессенджера функцию расшифровки голосовых сообщений. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Функция расшифровки голосовых сообщений была замечена в мессенджере на iPhone еще в прошлом году. Теперь разработчики планируют добавить ее и для приложения на Android - функция была замечена в бета-версии WhatsApp под номером 2.24.7.8.

В опубликованном WABetaInfo скриншоте показано, что в тестируемой версии WhatsApp пользователям предлагают загрузить дополнительные 150 МБ данных, чтобы приложение научилось расшифровывать голосовые сообщения. По заверениям разработчиков, перевод голоса в текст будет происходить локально на устройстве пользователя, чтобы не допустить утечки сообщений. После загрузки дополнительного пакета WhatsApp интегрирует расшифровку, чтобы пользователи могли читать голосовые сообщения.

Аналогичная функция предусмотрена во многих других мессенджерах, в том числе и Telegram. В приложении Павла Дурова она доступна лишь для владельцев Premium-подписки и для ее активации не нужно загружать дополнительные данные. Вероятнее всего, в WhatsApp она будет бесплатной.

С какими языками работает новая функция в WhatsApp, пока не ясно. Расшифровка голосовых сообщений пока находится на стадии разработки и тестирования, поэтому сроки ее реализации пока остаются неизвестны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!