Геймеры назвали лучшую игру на PlayStation

Компания Sony подвела итоги пользовательского голосования за лучшую игру на PlayStation. Результаты опубликованы в соцсети X корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лучшей игрой по версии подписчиков аккаунта Sony в X назвали God of War Ragnarök. Игра победила в голосовании, выйдя в финал вместе с другим тайтлом серии - God of War. В четверку лучших игр по версии геймеров также попали The Last of Us Part I и Ghost of Tsushima.

В расширенном списке лучших игр оказались Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man 2, R & C: Rift Apart, Horizon Zero Dawn и Returnal. В финальном голосовании за лучшие эксклюзивы для PS приняли участие поти 40 тысяч пользователей сети.

God of War - серия видеоигр, основанная на древнегреческой и скандинавской мифологии. Первая игра линейки вышла в 2005 году. God of War Ragnarök появилась на консолях PlayStation 4 и 5 в ноябре 2022 года.

