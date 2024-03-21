В складных смартфонах Samsung обнаружили заводской дефект

Пользователи Reddit пожаловались на заводской дефект складного смартфона Galaxy Z Fold 4, который Samsung отказалась признавать. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание на публикацию на площадке, посвященной проблемам с шарниром Galaxy Z Fold 4. По словам владельца устройства, девайс перестал полностью раскрываться из-за застрявшей в шарнире пыли. Другие владельцы гаджета обнаружили ту же проблему.

По словам обладателя телефона под ником ahmed1smael, на устранение пыли и мелкого мусора у него ушло четыре часа, после чего смартфон начал нормально раскрываться. Посетители Reddit отметили, что Samsung не комментирует факт поломки и не признает дефект гарантийным.

"Да, у меня та же проблема, и они хотят взять с меня деньги за ремонт. Это абсолютная чушь", - заметил пользователь под ником Rocket3431. "Думаю, что Fold 4 был худшим за последнее время", - подчеркнул автор под ником thesilentyak. Другие пользователи отметили, что в случае Samsung Galaxy Z Fold 5 - нового телефона бренда - таких проблем не наблюдалось.

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