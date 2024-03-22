Известный инсайдер внес ясность в вероятность проведения презентации Apple

Apple не планирует проводить презентацию новых iPad 26 марта 2024 года. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на заявление авторитетного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гурман сделал это заявление, комментируя недавний слух от другого информатора Instant Digital. Инсайдер из Bloomberg не поделился новыми подробностями, а лишь репостнул в X (Twitter) новость MacRumors про возможный анонс новых iPad 26 марта и добавил комментарий "Неправда".

До этого Гурман неоднократно писал в своих статьях, что Apple действительно должна скоро представить новые iPad и аксессуары для них. При этом инсайдер никогда не называл точных дат, ограничиваясь временным промежутком март-апрель 2024 года.

Помимо обновленных моделей iPad Pro с OLED-дисплеями, чипом Apple M3 и дополнительными улучшениями, в MacRumors также ожидают анонс обновленных моделей iPad Air, включая версию с 12,9-дюймовым экраном. Сообщается также, что Apple планирует представить новую клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro и новый Apple Pencil.

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