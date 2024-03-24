Назван лучший смартфон для съемки фото и видео

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали камеру флагманского смартфона Honor Magic6 Pro и назвали его лучшим камерофоном, поместив новинку на первое место сразу в двух рейтингах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон получил основной сенсор с разрешением 50 Мп, 24-мм объективом и настраиваемой диафрагмой от f/1,4 до f/2,0. В Honor Magic6 Pro также установлены ультраширокоугольный датчик на 50 Мп и перископический телеобъектив на 180 Мп.

Эксперты отмечают, что смартфон показывает превосходные результаты в различных условиях съемки, значительно превосходя предыдущую модель. Особенно выделяется переменная диафрагма, которая обеспечивает увеличенную зону глубины резкости на f/2.0, делая всех участников групповых фотографий четко сфокусированными. Смартфон также установил рекорды внутри DxOMark по качеству размытия фона, естественности цветопередачи и качеству снимков, сделанных на ультраширокоугольный модуль.

Несмотря на некоторые недостатки, такие как не всегда естественная детализация и артефакты в сложных сценах, Honor Magic6 Pro занял первое место в общем рейтинге DxOMark и в категории премиальных смартфонов, набрав по итогу тестирования 158 баллов. За ним следуют Huawei Mate 60 Pro+ и Oppo Find X7 Ultra со 157 баллами каждый.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!