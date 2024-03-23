Компьютеры Apple с чипами M оказались уязвимы перед хакерами

Исследователи выявили новую уязвимость под названием GoFetch в чипах Apple M, используемых в компьютерах Mac. Эта уязвимость позволяет злоумышленникам получать доступ к криптографической информации, хранящейся в кеш-памяти процессора, что ставит под угрозу зашифрованные данные. Как передает Day.Az об этом сообщает портал ArsTechnica.

GoFetch представляет собой серьезную угрозу безопасности, поскольку она обходит алгоритм шифрования побочного канала, предназначенный для защиты от атак, использующих уязвимости кеша процессора. Причем исправить эту уязвимость на аппаратном уровне невозможно. В настоящее время единственным решением является разработка программного патча, однако пока неясно, какое влияние это окажет на производительность устройств.

Специалисты настоятельно рекомендуют пользователям Mac (iMac, Mac mini, Mac Studio, MacBook) быть бдительными и устанавливать все доступные обновления программного обеспечения, чтобы снизить риск потенциальных атак.

Угрожает ли GoFetch владельцам планшетов iPad с чипами Apple M, не уточняется.

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