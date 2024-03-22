Sony не вошла в топ-10 лучших игровых издателей

Сайт-агрегатор рецензий Metacritic опубликовал топ лучших игровых издателей 2023 года. Лидером среди всех издателей видеоигр была признана японская Capcom, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания заняла первое место благодаря высоким оценкам своих игр, включая успешные ремейки, ремастеры и новые релизы, такие как Resident Evil 4, Street Fighter 6 и Ghost Trick: Phantom Detective, которые вышли в прошлом году.

Рейтинг, основанный на комплексной балльной системе, учитывал среднюю оценку, процент игр с положительными и отрицательными отзывами, а также количество высоко оцененных игр. По итогу Capcom опередила таких конкурентов, как Raw Fury (2) и Chorus Worldwide (3), в то время как прошлогодний лидер Sony опустился до 13-й строчки, а прямой конкурент в лице Microsoft занял 15-е место.

В десятку лучших также вошли Dangen Entertainment (4), Annapurna Interactive (5), Nintendo (6), Aksys Games (7), Bethesda Softworks (8), Sega (9) и Thunderful (10).

Основанный по итогам 2023 года рейтинг является 14-м по счету. В актуальный топ вошли 46 издателей, худшим из которых стал Perpetual (Perp Games).

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