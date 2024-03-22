Акции Apple рухнули

Акции технологической компании Apple рухнули на 4,1% к закрытию торгов в четверг на бирже NASDAQ после иска Министерства юстиции США о нарушении корпорацией антимонопольного законодательства. Об этом свидетельствует статистика торгов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ходе торговой сессии в четверг курс акций американского IT-гиганта упал с отметки в $178,67 до $171,37 за акцию. По данным агентства Bloomberg, это эквивалентно снижению капитализации корпорации на сумму около $113 млрд. Его аналитики отмечают, что тревогу инвесторов вызвали новости о том, что Министерство юстиции США 21 марта подало иск против компании в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства путем блокирования доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone.

В ведомстве пояснили, что Apple сохраняет монопольное положение на рынке смартфонов не только за счет опережения конкурентов, но и за счет нарушения федерального антимонопольного законодательства. Действия Apple "наносят ущерб потребителям" за счет более высоких цен и "подавляют инновации", а также мешают разработчикам, вынужденным конкурировать в неравных условиях.

Это уже третий случай за последние 14 лет, когда американский Минюст подает в суд на Apple за нарушения антимонопольного законодательства. В 2010 году корпорация договорилась с властями, которые обвиняли ее в том, что она переманивала сотрудников из Google, Adobe Inc. и Walt Disney Co.'s Pixar. Два года спустя Минюст подал в суд на Apple и книгоиздателей за незаконное установление цен на электронные книги, продаваемые на iPad. После того, как министерство юстиции выиграло суд, компания была вынуждена принять меры по соблюдению антимонопольного законодательства.

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