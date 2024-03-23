Релиз GTA VI могут отложить еще на полтора года

Руководство Rockstar Games может перенести релиз GTA VI из-за отставания в графике. Об этом сообщает издание Kotaku, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источникам, возможные задержки в производстве могут послужить причиной переноса игры с весны 2025 года на более поздний срок - на конец 2025 года или даже на 2026 год в случае экстренной необходимости. Тем не менее пока что разработчики все еще придерживаются прежнего плана.

В ответ на опасения Rockstar Games призывает своих сотрудников вернуться в офис для ускорения темпов разработки, с чем многие сотрудники не согласны, так как их первоначальные условия трудоустройства предполагали возможность удаленной работы.

В свою очередь, журналист и авторитетный инсайдер Том Хендерсон на своей странице в X (ранее Twitter) заверил, что эти данные не совпадают с действительностью.

На данный момент выход GTA VI намечен на 2025 год для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S, в то время как информация о версии для ПК пока не была предоставлена. Не исключено, что ПК-версия выйдет спустя год-два, как это было с GTA V.

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